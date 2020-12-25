Зеленский описал сценарий полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. Об этом сообщает УНИАН.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.

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Ранее он заявил, что готов позвонить президенту России Владимиру Путину в случае, если будет задерживаться встреча советников лидеров стран «нормандской четверки».

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение. В том же году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость от Украины. Киев попытался вернуть Донбасс силой, но безуспешно.

Украинские власти считают, что Россия оккупировала Крым и не подконтрольные им районы Донецкой и Луганской областей. Москва отвергает претензии.