Генерал раскритиковал слова Зеленского о войне с Россией и был уволен

Украинский генерал, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение в Facebook-аккаунте после критики слов президента страны Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией.

«Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить!», — написал он. Кривонос также поблагодарил украинского президента за такой новогодний подарок.

Кривонос раскритиковал идею Зеленского мобилизовать граждан для ведения тотальной войны с Россией. Он заявил, что такие меры могут стать причиной дезертирства, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства». Кривонос считает, что власти должны воспитывать мобилизационный резерв идеологически. Вечером 29 декабря его уволили.

25 декабря Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.