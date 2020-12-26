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В России отреагировали на слова Зеленского о готовности к мобилизации

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России предрекли президенту Украины Владимиру Зеленскому возмущение граждан из-за его слов о готовности к мобилизации. Так на заявление украинского лидера отреагировал депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

«Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского. На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент — единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать», — сказал Бальбек.

Он также подчеркнул, что подобная агрессивная риторика не поможет Зеленскому «добавить себе очков».

Ранее заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос назвал нереалистичными рассуждения президента страны Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией. В свою очередь, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал слова лидера государства бредом.
25 декабря Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.

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