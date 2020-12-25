На Украине назвали бредом слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал бредом рассуждения президента страны Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией. Его слова приводит НСН.

«Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией», — заявил Охрименко. Он добавил, что Зеленский решил перенять риторику бывшего украинского лидера Петра Порошенко. «Я не знаю, зачем Зеленский это сказал. <...> Все эти заявления — они, по-моему, просто бред», — отметил он.

Ранее Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.