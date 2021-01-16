ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц

Непризнанные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛЕНР) народные республики в одностороннем порядке передадут Украине группу ее граждан, удерживаемых в местах лишения свободы на территории самопровозглашенных государств. Об этом в субботу, 16 января, сообщает «Интерфакс».

В совместном заявлении представителей Луганска и Донецка на минских переговорах Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой говорится, что данное решение принято при посредничестве лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

При этом, отмечается, что Киеву будут переданы лица, «которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям». Уточняется, что в этот список вошли женщины, а также пожилые люди и страдающие тяжелыми заболеваниями лица.

О точном числе людей, которых передадут Киеву, не сообщается.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после насильственной смены радикалами центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.