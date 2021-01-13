Украина захотела учредить «День памяти жертв вооруженной агрессии РФ»

Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины представило на обсуждение законопроект о переходном периоде после «реинтеграции» Донбасса, в котором предложило учредить «День памяти жертв вооруженной агрессии РФ». Документ опубликован на сайте ведомства.

Киев планирует установить новую памятную дату в случае, если самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вернутся в состав Украины. В законопроекте на выбор депутатов представлены пять дат:

— 1 марта — когда Совет Федерации РФ дал разрешение на использование российских войск на Украине;

— 15 марта — день гибели в Крыму Решата Аметова, первого гражданина Украины, погибшего в ходе «аннексии» Крыма;

— 18 марта — день гибели прапорщика Сергея Кокурина в день штурма базы украинских вооруженных сил в Симферополе;

— 19 апреля — день гибели депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака;

— 17 июля — день крушения «Боинга» в Донбассе

Кроме того, после планируемой «реинтеграции» министерство хочет построить в Донецке и Луганске мемориалы в честь жертв конфликта, а в каждом населенном пункте региона учредить собственный «День освобождения от российской оккупации».

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть регион силой, применяя тяжелую технику и артиллерию. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.

Заключенные в 2015 году Минские соглашения предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.