Украина предложила России уйти из Донбасса по «золотому мосту»

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве «золотой мост» для завершения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Арестовича, комплекс соглашений и предложения Украины «дают золотой мост России на уход», после чего с нее снимут санкции. «Это блестящий выход для них. Но они на это не идут», — отметил советник.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что для дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе необходимо обновить Минские соглашения.

Россия прикладывает все усилия, чтобы парализовать работу ТКГ и отказаться от своих обязательств, утверждает Резников. Ключевую проблему в дальнейшем урегулировании конфликта вице-премьер видит в нежелании Москвы модернизировать принятый документ.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти в стране.