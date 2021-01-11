Бывший премьер Украины призвал предоставить Донбассу «широчайшую автономию»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал власти страны предоставить Донбассу «широчайшую автономию» и перестать оглядываться на националистов, пишет «Страна.ua».

По его словам, мировые державы не слишком заинтересованы в стабилизации обстановки в регионе, а прекращение конфликта нужно прежде всего Киеву. «Если думать, что [президент Франции Эммануэль] Макрон и [канцлер Германии Ангела] Меркель ночами не спят, думая, как урегулировать конфликт в Донбассе, это глубочайшее заблуждение», — сказал Азаров. Он добавил, что действующие украинские власти до сих пор принимают решения с «оглядкой на нацистов», в их число политик включил бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политик подчеркнул, что пока у республики еще сохраняются шансы закончить войну, однако полностью уладить конфликт возможно, лишь предоставив Донбассу большее самоуправление, чем прописано в законодательстве. «Донбасс русскоговорящий — 95 процентов. И никто там не будет выполнять дурацкие законы, по поводу ограничения языка», — сказал он.

Ранее Азаров заявил, что не стоит серьезно относиться к призывам первого президента Украины Леонида Кравчука усилить давление на Россию. Он предположил, что такие суждения бывший глава государства высказывает из-за своего преклонного возраста, и добавил, что Кравчук и раньше «не отличался особым здравомыслием».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее «страной-агрессором». Кремль эти обвинения отвергает.