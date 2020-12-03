На Украине назвали способ помириться с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал способы помириться Киеву с Москвой в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, главное условие — это смена власти на Украине. Как считает бывший премьер, сейчас в стране осуществляется политика, направленная против интересов самого государства. «В стране господствуют радикальные экстремистские силы, которые поддерживаются западными спецслужбами», — подчеркнул Азаров.

Он отметил, что такие силы создают атмосферу страха и террора реального. При этом украинские СМИ «зомбируют людей российской угрозой». Это дает возможность Киеву проводить абсолютно антисоциальную политику, подчеркнул политик.

Кроме того, по мнению депутата Верховной Рады Юрия Бойко, главный шаг к примирению — завершить конфликт в Донбассе политическим путем. «И дальше выстраивать прагматичные, разумные отношения, торгуя, общаясь. Мы всегда за это публично выступали», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинцам навязали ложную национальную идею, которая заключается в том, что «все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России». По его мнению, идею вражды с Россией на Украину привнес Запад, превратив таким образом страну в поле боя для возможной войны.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.