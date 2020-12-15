Бывший премьер Украины оценил призыв Кравчука давить на Россию

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» оценил призыв экс-президента Леонида Кравчука «давить» на Россию.

Он отметил, что к заявлению Кравчука необходимо относиться с пониманием из-за его возраста. «Возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более», — заявил Азаров.

Первый президент Украины ранее заявил, что скоро придет время, когда Киев перестанет «играться в политику» с Москвой и сможет «применить к агрессору силу». Кравчук уточнил, что это будет не военная сила, а некая сила санкций. По его мнению, российская система влияния на бывшие республики Советского Союза «по швам трещит». Кравчук уверен, что мировое сообщество должно давить на Россию, чтобы заставить ее «уйти с Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее «страной-агрессором». Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.