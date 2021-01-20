На Украине перевернулся грузовик с военными

Грузовик с военнослужащими перевернулся в Львовской области Украины во время плановых занятий. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по вопросам гражданской защиты населения на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на грунтовой дороге около тренировочного комплекса. Машина вылетела в кювет и перевернулась на бок. В этот момент в кузове грузовика находились почти 30 человек. В результате происшествия оказались ранены 13 военнослужащих, восемь из них были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Командование подразделения выясняет обстоятельства аварии.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пообещал в случае прямой войны устроить России «новый Афганистан». Он заявил, что вооруженные силы республики «отлупили бы» русских солдат, а потом «пошли бы в контрнаступление».