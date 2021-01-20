Бывший СССР
 
Последние новости
Пелоси обвинила Трампа в причастности к убийствам в ходе штурма Капитолия
Зрители разглядели в ролике популярной блогерши тайный призыв о помощи
Похожее на огромного червяка, змею и ящерицу существо озадачило TikTok
На Украине напали на священников
В России приготовились поднять цены на иномарки
Задержанный ФСБ подросток покончил с собой в изоляторе
В Роспотребнадзоре объяснили лидерство Петербурга по новым случаям COVID-19
Объяснена загадка звезды «с инопланетными сооружениями»
Водителей без ОСАГО передумали штрафовать каждый день
Новости партнеров
Прослушать новость

На Украине перевернулся грузовик с военными

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница «Підслухано м.Новояворівськ» в Facebook

Грузовик с военнослужащими перевернулся в Львовской области Украины во время плановых занятий. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по вопросам гражданской защиты населения на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на грунтовой дороге около тренировочного комплекса. Машина вылетела в кювет и перевернулась на бок. В этот момент в кузове грузовика находились почти 30 человек. В результате происшествия оказались ранены 13 военнослужащих, восемь из них были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Командование подразделения выясняет обстоятельства аварии.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пообещал в случае прямой войны устроить России «новый Афганистан». Он заявил, что вооруженные силы республики «отлупили бы» русских солдат, а потом «пошли бы в контрнаступление».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дорогостоящую технику ВСУ в Донбассе уничтожили двумя выстрелами
На Украине пообещали устроить России «Афганистан» в случае прямой войны
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники на линии соприкосновения
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0323 ноября 2020

Христиане идут

В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
14:5915 января

Украинцам начнут выдавать ковид-паспорта

14:1815 января

В Казахстане назначили премьер-министра по просьбе Назарбаева

13:4215 января

Санду заявила о намерении выстроить хорошие отношения с Россией

Бывший СССР00:0121 ноября 2020

«Нам такое будущее не нужно»

Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
13:2815 января

Против Порошенко возбудили уголовное дело по факту связей с Россией

13:1315 января

В Белоруссии вынесли первый в 2021 году смертный приговор

12:0115 января

Лукашенко заявил о не заслужившей удушающие санкции Белоруссии

Бывший СССР00:02 5 ноября 2020

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
11:2915 января

На Украине призвали к агрессивной и бескомпромиссной дерусификации

11:1515 января

Украина решила полностью отказаться от российской техники

10:1715 января

Украина заявила об обстрелах в Донбассе

Россия
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
«Все слышали, как ее убивают»
Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
«Его поддержали потомки Сталина»
 
«Настоящая снежная буря»
 
Все материалы
Мир
ВОЗ отчиталась о распространении новых мутаций COVID-19
Ким Чен Ын и Дональд Трамп«Мы влюбились друг в друга»
Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
Медик назвал недостаток ношения респиратора вместо маски
В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса
Красный закат
СССР давал африканским странам миллиарды на борьбу с Западом. Почему эти деньги были потрачены зря?
Трамп задумался о создании новой партии
«Адская битва и невероятное приключение»
 
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
США собрались наказать способное достроить «Северный поток-2» судно
«Академик Черский» в порту МукранОдиссея «Академика Черского»
«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Бывший акционер стекольного завода попытался блокировать работу предприятия
Последний звонок
Они были на вершине мобильного рынка. Кто потопил производителей культовых телефонов?
Экологи смогли задержать строительство «Северного потока-2»
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Путин поручил выделить больше денег из российской «кубышки» на нефть
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ изъяла у россиянина 30 взрывных устройств
Евгения Хасис и Никита Тихонов«Это дурманит и затягивает»
Адвоката Маркелова и журналистку Бабурову убили националисты. 12 лет спустя они рассказали о мотивах
Суд предложил полицейскому по делу Голунова подумать
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Навальный проведет карантин в «Матросской Тишине»
Смерть на обочине
Дерзкое нападение на инкассаторов в Крыму потрясло СССР. Прошло полвека, а виновных так и не нашли
Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет лишения свободы
Все материалы
Наука и техника
Индия купит у России 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ
Обнаружена уникальная планетная система с двумя звездами
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Названа польза умных часов в борьбе с коронавирусом
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Раскрыта возможная причина таинственных внезапных смертей
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
В России признали поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
Катарина Витт«Меня называли сексом на коньках»
История немецкой фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Роднина упрекнула Плющенко в слабости
Красные рубят красных
Битва МЮ с «Ливерпулем» за первое место и лондонское дерби — интриги уик-энда в АПЛ
Окруженный моделями Роналдиньо появился в музыкальном клипе
Партнерский материал
Играют МЮ с «Ливерпулем», а победит… «Манчестер Сити»!
Необычный прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Глава UFC назвал условие для боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Возвращая в реальность
Радиоактивные кошки, микробы и Линч: американка руками создает скульптуры, похожие на 3D-модели
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев осудил требование удалить Telegram и напомнил о конституции США
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Вассерман назвал распад СССР «грандиозной спецоперацией»
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Доктор Мясников нашел опасность новостей о побочных эффектах западной вакцины
«Реклама стала умнее нас»
 
Ведущая осталась дома с детьми и назвала пыткой совместное времяпрепровождение
Все материалы
Ценности
Женщине пришлось испортить прическу дочери из-за популярной детской игрушки
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Мужчина решил сделать сюрприз жене и испортил ее принадлежности для макияжа
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Беременная невеста российского миллиардера снялась на пляже в купальнике
«Эмоционально ты будешь подавлена»
Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
В сети высмеяли новый способ носить джинсовые трусы за 20 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Появилось видео с места схода лавины на популярном горнолыжном курорте России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Стало известно о пострадавших в результате схода лавины в России
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Снежная лавина накрыла людей на популярном горнолыжном курорте в России
Все материалы
Из жизни
101-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Переболевшая COVID-19 активная девушка стала задыхаться при подъеме по лестнице
«Многие испанцы живут с родителями до 30 лет»
История россиянки, которая вышла замуж за испанца, переехала к нему и развелась
Агрессивный верблюд укусил за лицо смотрителя зоопарка
«Страдания открыли мне великую истину»
Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
50-летняя женщина выйдет замуж за похожего на ее сына 22-летнего парня из Tinder
Пацанка Джо
История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
Все материалы
В Белоруссии готовы выпускать собственный электрокар
Какие модели были первыми у сегодняшних автогигантов? Часть 2
Избранное на «Моторе». Самые первые автомобили Toyota, Skoda, Renault и Porsche
Появились новые фотографии самого доступного кроссовера Hyundai
Тестируем самый быстрый Mini. И это... шестидверный универсал
Три редактора «Мотора» рассуждают о модели, слишком экзотической даже для Mini
Начальный Porsche Taycan добрался до Европы
Мы их потеряли: автомобильные марки США, которых больше нет
Пережили XX век, но исчезли в двадцать первом. Вспоминаем ликвидированные американские компании
Появилась информация о моторах обновленного Hyundai Santa Fe для России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы