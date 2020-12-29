ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники на линии соприкосновения

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) зафиксировала размещение украинской бронетехники на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР.

По данным вооруженных сил республики, Киев начал стягивать войска в район села Троицкое, которое находится под контролем украинских вооруженных сил. Сейчас там находятся 13 единиц бронетехники. «Противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявили в пресс-службе.

В связи с этим ЛНР обвинила Украину в нарушении перемирия, которое действует в Донбассе с 27 июля. В Киеве эти заявления пока не прокомментировали.

На территории Донбасса с 27 июля действует бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии в регионе, однако стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти на Украине. Киев попытался вернуть регионы силой и обвинил Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.