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На Украине пообещали устроить России Афганистан в случае прямой войны

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Алексей Арестович
Алексей Арестович
Кадр: YouTube Politeka

Украина в случае прямой войны с Россией пойдет в наступление и устроит ей новый Афганистан. Об этом в интервью каналу Politeka заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Отвечая на вопрос, как долго продержится украинская армия в случае наступления российской, советник ответил: «Мы бы отлупили их, да еще пошли бы в контрнаступление. Чего нам держаться-то». Он добавил, что Украина для российской стороны стала бы «Афганистаном, но только покруче», поскольку у Киева имеется полный комплекс вооружений.

По словам Арестовича, украинская сторона уже отстреляла по России больше ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. Он заявил, что многие из них попали в цель, что привело к серьезным последствиям. Советник не уточнил, что именно имел в виду, однако до этого говорил, что считает ситуацию в Донбассе международным конфликтом с участием России.

Он также отметил, что если Украина начнет применять американское оружие в противостоянии с Россией, то потери российской стороны серьезно возрастут, а потому Москва сама заинтересована в деэскалации конфликта в Донбассе.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт.

До этого Арестович заявлял, что вероятность начала полномасштабной войны на Украине ничтожна после ряда военных учений с США и Великобританией.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.

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