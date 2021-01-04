На Украине пообещали устроить России Афганистан в случае прямой войны

Украина в случае прямой войны с Россией пойдет в наступление и устроит ей новый Афганистан. Об этом в интервью каналу Politeka заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Отвечая на вопрос, как долго продержится украинская армия в случае наступления российской, советник ответил: «Мы бы отлупили их, да еще пошли бы в контрнаступление. Чего нам держаться-то». Он добавил, что Украина для российской стороны стала бы «Афганистаном, но только покруче», поскольку у Киева имеется полный комплекс вооружений.

Мы вообще единственная страна в мире, которая применила и применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации. И, как видите, от этого (...) ничего страшного не произошло Алексей Арестович

По словам Арестовича, украинская сторона уже отстреляла по России больше ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. Он заявил, что многие из них попали в цель, что привело к серьезным последствиям. Советник не уточнил, что именно имел в виду, однако до этого говорил, что считает ситуацию в Донбассе международным конфликтом с участием России.

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Он также отметил, что если Украина начнет применять американское оружие в противостоянии с Россией, то потери российской стороны серьезно возрастут, а потому Москва сама заинтересована в деэскалации конфликта в Донбассе.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт.

До этого Арестович заявлял, что вероятность начала полномасштабной войны на Украине ничтожна после ряда военных учений с США и Великобританией.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.