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В Госдуме сравнили градус враждебности Зеленского и Порошенко

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Елена Панина
Елена Панина
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Госдуме назвали неадекватными антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского и сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.

«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (экс-президента Украины Петра — прим. «Ленты.ру») Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру — прим. «Ленты.ру») Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», — отметила Панина.

Парламентарий посчитала циничным расчетом слова Зеленского о мобилизации, предположив, что украинский президент пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, «что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник» Порошенко.

«За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко», — заключила Панина.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек предрек Зеленскому возмущение граждан из-за его слов о готовности к мобилизации. Он также подчеркнул, что подобная агрессивная риторика не поможет президенту Украины «добавить себе очков».

25 декабря Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал он.

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