Украинские военные оценили слова Зеленского о всеобщей мобилизации

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) оценили слова президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. В разговоре с порталом Strana.ua военные раскритиковали заявление главы государства.

«Заявления о всеобщей мобилизации — лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация», — сказал один из собеседников издания. Он также отметил, что подобные слова свидетельствует о непрофессионализме и панике властей.

По словам украинского майора, из-за всеобщей мобилизации экономика страны рухнет. Военный предположил, что глава государства сделал такое заявление скорее «для пафоса».

Другой офицер, капитан запаса, подчеркнул, что Зеленский не служил в армии и не знает, как работает эта система. По мнению служащего, войска страны должны состоять из профессионалов. С ним согласился и действующий старший лейтенант. «Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу — это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади», — пояснил он.

Ранее Зеленский оценил перспективу полномасштабной войны с Россией. По его словам, в таком случае будет мобилизовано все население страны: и мужчины, и женщины.