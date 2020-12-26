Кравчук заступился за Зеленского после слов о полномасштабной войне с Россией

Первый президент Украины, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заступился за действующего главу государства Владимира Зеленского после его слов о мобилизации граждан и полномасштабной войне с Россией. Об этом он заявил телеканалу «Украина 24».

По словам Кравчука, если бы враг пришел на территорию Украины, он бы «стрелял в каждого». Поэтому заявление Зеленского является нормальным ответом патриота Украины, подчеркнул политик.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому возмущение граждан из-за его слов о готовности к мобилизации. Он также подчеркнул, что подобная агрессивная риторика не поможет Зеленскому «добавить себе очков».

25 декабря Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.