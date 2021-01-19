В Одессе до смерти избили украинского военнослужащего

В Одесском военном госпитале умер 32-летний солдат-контрактник. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».

В медицинское учреждение он попал из воинской части на территории Одесской области, где его избили.

Инцидент произошел в ночь на 16 января. Отмечается, что у военнослужащего врачи диагностировали серьезные травмы головы.

Детали инцидента и смерти контрактника не уточняются. Правоохранители расследуют дело по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего»).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.