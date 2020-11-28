Украинский военный ограбил и поджег сослуживца в Донбассе

Украинский военный избил и поджег сослуживца в Донецкой области. Об этом сообщил офис генпрокурора на своем сайте.

По предварительным данным, военнослужащий ограбил свою жертву, после чего избил, облил горючей жидкостью и поджег его. Пострадавшего доставили в больницу. Помимо ожогов, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Подозреваемый задержан. Возбуждено дело по факту неуставных отношений, а также разбоя.

В июле стало известно, что министр обороны Украины Андрей Таран дал приказ штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня в Донбассе. Минобороны приказало штрафовать солдат Вооруженных сил Украины за ответный огонь, а командиров — за неоправданные боевые потери.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.