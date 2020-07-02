Эксперты прокомментировали сбор Пентагоном биоматериалов на Украине

Шокирующие факты утечки информации из Министерства здравоохранения Украины об американских экспериментах с солдатами ВСУ всерьез обеспокоили экспертов и дали новый материал к уже сложившейся в последние годы тревожной картине: военно-биологическая экспансия США стремительно расширяется. И одно из главных направлений — Россия, биологические лаборатории Пентагона как грибы вырастают вдоль наших границ. Такие выводы делает KP.RU, приводя мнения экспертов о расследовании политолога и профессора Академии военных наук Сергея Судакова «Пентагон коллекционирует биоматериал украинцев? Новая эпидемия не за горами».

«Эти биолаборатории, разбросанные по всему постсоветскому пространству, не могут не беспокоить специалистов» — считает эпидемиолог, начальник отделения филиала Центрального Военно-клинического госпиталя имени Вишневского Сергей Никитин.

«Вот Трамп сейчас заявляет свои иски Китаю, но простите, а как это возможно, если говорят, что лаборатория в Ухани, откуда предположительно произошел COVID-19, работала на гранты США? Сценарии распространения коронавируса по миру западные эпидемиологи просчитывали еще в прошлом году. В последние годы мои коллеги отслеживали множество новых вирусов. Не исключено, что следующей осенью к ним добавится COVID-20. Среди людей сейчас ходит 4 вида коронавируса, а вообще в природе их насчитывается порядка 40. Бывает, когда они сталкиваются случайно в среде животных, они обмениваются генетической информацией, и становятся менее или более опасными. Но если их сталкивает умышленно человек, в лабораторных условиях, он может с помощью генной инженерии, сделать тот же коронавирус более опасным и коварным. Например, чтобы он убивал граждан определенного возраста и расы. Человечеству не так страшны вирусы, как люди, которые способны создавать таких химер», — убежден Сергей Никитин.

Именно такой страшной химерой представляется проект UP-8 «Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз», отмечено в публикации KP.RU. Проект реализуется Агентством по снижению угрозы (DTRA) при участии частных американских компаний и региональных структур Министерства здравоохранения и Министерства обороны Украины.

«Идет активная охота за РНК и синовиальной жидкостью граждан отдельных стран и этносов, которая необходима для создания точечного биологического оружия, — считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Работа десятков биолабораторий Пентагона в Южной Америке, Африке, на территории бывших республик СССР, фактически говорит уже о полигонных испытаниях новых видов вооружений. Исследуется, как различные бактерии и вирусы с помощью генной инженерии воздействуют на иммунные системы граждан. Ведь можно не уничтожать полностью живую силу противника атомным или нейтронным взрывом, а поразить его армию каким-нибудь вирусным артритом. Зачем воевать, если можно лишить страну здорового мобилизационного резерва или мужского населения, которое может физически сопротивляться оккупации».

Специалисты взяли образцы сыворотки крови 4 тысяч украинских военнослужащих. Официально заявленная цель — изучение биоматериала на наличие антител к вирусу ГЛКК и хантавирусам. Согласно документации проекта, американцы также планировали обнаружить на территории Украины ранее не изученные штаммы хантавирусов, приводит профессор Судаков фрагмент протокола проекта UP-8. Кроме того, что американские эксперты в рамках этого проекта потребовали от Киева докладывать о «всех случаях гибели субъектов, предположительно или точно связанных с процедурами исследования». Выходит, что забором сыворотки крови у солдат Украины врачи не ограничились, задается вопросом автор публикации в KP.RU.

Автор расследования называет имена американских руководителей программы, которых привлекли для работы над кровью украинских военнослужащих — научных работников из Университета Флориды в Гейнсвиле, научно-медицинского центра Университета Нью-Мексико в Альбукерке, и центра медико-биологических наук в Теннесси. Результаты и полученные ими биоматериалы передаются впоследствии в НИИ инфекционных болезней Вооруженных сил США (USAMRIID) и Луисвилльский университет.

«Военные США всегда вели последовательные военные исследования по всем направлениям. Да, когда-то СССР выиграл у них гонку вооружений. Если бы в году 1982-ом вспыхнула бы ядерная война, на месте Вашингтона сейчас бы плескались волны Атлантики. Еще был какой-то всплеск в гонке, когда появились нейтронные заряды, что должны были оставить инфраструктуру городов, но уничтожить их население. Но потом все как-то стихло. Ведь то же самое позволяет сделать без разрушений и уничтожения материальных ценностей биологическое и бактериологическое оружие. Оно не будет беспокоить создателя, если у него есть антидот или вакцина. США подобные проекты активно развивает с 1943 года после того, как им в плен попали десятки немецких ученых, которые ставили свои бесчеловечные эксперименты в лагерях смерти», — подтверждает Алексей Леонков.

«Наукой Пентагон занимается в биологических лабораториях исключительно военной, — убежден микробиолог Игорь Никулин. — Отрабатывают влияние разных патогенов на растения, животных и людей. Отмечу, что страны, которые размещают у себя подобные лаборатории, подписывают договоры о конфиденциальности. Фактически, все эти лаборатории становятся территориями дипломатических представительств США в этом регионе. Там устанавливается особый пропускной режим, как на американских военных базах. Никто, даже прокурор не может зайти и проверить, чем там заняты иностранные специалисты. Эта ситуация давно вызывает настороженность у граждан Украины и Грузии, где после появления этих лабораторий отмечен рост различных эпидемий. Отмечаются вспышки кори, бешенства, свиной чумы, появился целый букет инфекций, которые раньше были неведомы жителям этих стран. По мнению моих коллег, ряд стран, входящих ранее в СССР стали полигонами НАТО, где сегодня испытывается биологическое оружие. В любой момент может случиться непоправимое: ежегодно миллионы граждан мигрируют между нашими странами без всяких ограничений. Членам ОДКБ необходимо срочно начать обсуждать с представителями организации от Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии вопросы, связанные с закрытием подобных лабораторий у наших границ. В противном случае надо отменять безвизовый режим и вводить на границах строгий санитарный контроль».