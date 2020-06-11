Россия засекла опасные эксперименты в лабораториях США на Украине и в Грузии

Москва озабочена активностью в американских лабораториях «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. Под видом борьбы с эпидемией там проводят опасные эксперименты, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет, в частности, о разработках на базе Центра имени Лугара в Грузии, а также свыше десяти похожих объектов по всей Украине. По словам Лукашевича, участие в строительстве, финансировании и работе этих лабораторий принимали подконтрольные Пентагону американские ведомства: управление по снижению угрозы Минобороны США, Научно-исследовательский институт Уолтера Рида, Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний Армии США и другие.

Постпред России на заседании совета ОБСЕ обратил внимание на различные утечки в СМИ информации о закрытых экспериментах с такими опасными патогенами, как возбудители чумы и геморрагических лихорадок. «Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагиозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных», — рассказал Лукашевич.

Он отметил, что такие действия США ставят под сомнение выполнение условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Вашингтон, со своей стороны, уверяет, что исследования проводятся в сугубо гуманитарных целях в таких лабораториях, однако не приводит этому никаких доказательств. По мнению постпреда, неподконтрольная местным властям деятельность на территории стран-участниц ОБСЕ снижает безопасность, которая находится в зоне ответственности организации.

Ранее по поводу деятельности американских лабораторий забеспокоились в Верховной Раде Украины. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин уверен, что биолаборатории занимаются разведкой и «деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».

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