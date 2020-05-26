США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия. Об этом во вторник, 26 мая, пишут «Українськi Новини» со ссылкой на официальный ответ украинского Минздрава.

В ответе говорится, что подведомственное Пентагону Агентство уменьшения угрозы предоставляло техническую помощь лабораториям на Украине, построенным или модернизированным при его содействии. Непосредственно помощь оказывала привлеченная американская компания «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп».

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«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях министерства здравоохранения, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — сообщили в Минздраве.

До 2014 года на Украине были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию восемь лабораторий на базе областных лабораторных центров. Программа была возобновлена в 2016 году в рамках меморандума, подписанного между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп». За три года планировалось освоить 1,28 миллиона долларов и подключить лаборатории к электронной системе наблюдения за заболеваниями.

В регистрационной карточке проекта, завизированной в 2017 году тогдашним первым замминистра экономики Максимом Нефедовым, перечислены 13 объектов.

Ранее в украинских СМИ активно обсуждался вопрос о строительстве в стране американских биолабораторий.

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