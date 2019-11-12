Россия получит доступ в созданные на деньги США биолаборатории

Россия и Армения подпишут меморандум, который откроет российским специалистам доступ в биолаборатории, созданные в республике на деньги США. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Ереван, передает «Коммерсантъ».

Подписание документа может состояться до конца 2019 года. Доступ в лаборатории на территории Армении, средства на постройку которых выделил Пентагон, получат в том числе и российские военные.

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Лавров рассказал, что стороны завершили переговоры по содержанию меморандума, сейчас он проходит межведомственное согласование. Министр подчеркнул, что это откроет дополнительные возможности для сотрудничества России и Армении в сфере биологической безопасности.

По данным издания, документ должен был быть подписан в ходе этого визита Лаврова в Ереван, однако церемонию подписания отложили. Причины отсрочки решения не называются.

В конце 2018 года эксперты Роспотребнадзора рассказали, что в американских лабораториях, расположенных на территории постсоветского пространства, могут искусственно изменять ряд вирусов. По данным ведомства, на Украине функционирует 11 таких лабораторий, деньги на их работу выделяет Пентагон.

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