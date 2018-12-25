Раскрыта деятельность американских лабораторий у границ России

В американских лабораториях, расположенных на территории постсоветского пространства, могут искусственно изменять ряд вирусов. Такую возможность не исключают эксперты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Глава ведомства и главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день на Украине действует 11 лабораторий, по ее словам, средства на их функционирование выделяет Пентагон.

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Также Попова подчеркнула, что Вашингтон намеревался создать подобное учреждение в Симферополе. Агентство уточнило, что оно могло стать подобием центра имени Ричарда Лугара, который работает в Грузии.

Биолаборатория имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси была открыта весной 2011 года. В сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности республики Игорь Гиоргадзе заявил о том, что США могли проводить там секретные опыты над людьми.

Через несколько недель начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что в Центре Лугара проводятся исследования в области атипичных форм чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми. Тогда он предположил, что вспышки крымской лихорадки и африканской чумы свиней на юге России связаны с деятельностью лаборатории.

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