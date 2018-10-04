В Грузии назвали абсурдом заявления о биологическом оружии в лаборатории Тбилиси

Предположения России, что в Центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара недалеко от Тбилиси могли вестись работы над биологическим оружием, далеки от реальности. Об этом заявили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии, сообщает «Интерфакс».

«Это абсурд. Мы неоднократно уже говорили, что ничего подобного в данном центре не происходит. В центре ведется работа, направленная исключительно на охрану здоровья населения», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство обороны Азербайджана со своей стороны опровергло заявление Минобороны России, что на территории республики проходит реконструкция лаборатории американской военно-биологической программы. В Баку заявили, что в Азербайджане «не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству», передает ТАСС.

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4 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что в Центре Лугара хранятся патенты на боеприпасы для доставки химического и биологического оружия. В патентах показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний.

«Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия», — заявил Кириллов.

Москва рассчитывает получить от Грузии и США «внятный ответ», для чего такие документы хранятся в центре общественного здоровья.

Генерал-майор также заявил, что США развернули обширную военно-биологическую программу на территории сопредельных с Россией государств: не только Грузии, но также Украины, Азербайджана и Узбекистана.

Кириллов добавил, что вспышки крымской лихорадки и африканской чумы свиней на юге России могут быть связаны с работой лаборатории Лугара.

Ранее МИД Грузии отрицал, что лаборатория финансируется США. «Исследовательский центр Лугара является объектом Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии и финансируется грузинским правительством», — заявили дипломаты.

В сентябре проживающий в России бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что США могли проводить секретные эксперименты над людьми в лаборатории на Лугара.

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