Бывший министр Грузии обвинил США в секретных опытах над людьми

США могли проводить секретные эксперименты над людьми в лаборатории на территории Грузии, заявил бывший министр госбезопасности республики Игорь Гиоргадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первичное изучение лишь части документов — а их сотни, тысячи листов, переданных мне из Грузии моими друзьями, — показывает, что в Лаборатории Лугара биологами военно-медицинской группы США в Грузии и частными подрядчиками действительно могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии», — сказал он.

«Целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для моих соотечественников», — добавил бывший чиновник.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт на окраине Тбилиси в 2011 году по американской правительственной программе. Решение о его создании приняли за семь лет до этого, когда страну посетил американский сенатор Ричард Лугар. Центр занимался исследованием биологических угроз.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что на территории СНГ действуют американские лаборатории по созданию биологического оружия. В центре Лугара утверждали, что у них нет для этого возможностей.

Игорь Гиоргадзе возглавлял Министерство государственной безопасности Грузии в 1993-1995 годах. Был отправлен в отставку после покушения группы неизвестных на тогдашнего президента республики Эдуарда Шеварднадзе и покинул страну. Официально обвинялся в организации нападения, был объявлен в международный розыск. Выступал против Михаила Саакашвили, ставшего президентом в 2004 году. Несколько сторонников Гиоргадзе в Грузии были приговорены к тюремным срокам по обвинению в попытке государственного переворота. В 2016 году Интерпол прекратил розыск Гиоргадзе.

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