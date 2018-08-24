Германия поможет Грузии обрести энергетическую независимость

Германия выделила Грузии 150 миллионов евро на строительство первого в стране газового хранилища, говорится в сообщении немецкого посольства в Тбилиси.

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«От имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития KfW предоставляет кредит на развитие в размере 150 миллионов евро на строительство первого подземного газохранилища в Грузии. Общий объем инвестиций составит 220-250 миллионов евро и будет финансироваться KfW, Европейским инвестиционным банком (EIB) и государственной грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC)», — говорится в пресс-релизе.

Ожидаемая мощность хранилища составит 400 миллионов кубометров газа, что равняется 10-15 процентам потребностей Грузии. Отмечается, что его наличие позволит снизить энергетическую зависимость Тбилиси от соседних стран. Кроме того, строительство хранилища предусмотрено соглашением об ассоциации, которое Грузия и Евросоюз подписали в 2014 году.

В январе 2018 года Грузия окончательно отказалась от закупок газа в России. Его заменило азербайджанское топливо, которое власти страны считают более выгодным. Также Тбилиси и Москва перешли на денежный расчет за транзит российского газа в Армению через территорию Грузии. До этого оплата производилась частично сырьем.

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