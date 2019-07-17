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Парламент США заподозрил Пентагон в использовании боевых клещей

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Палата представителей Конгресса США инициировала расследование по поводу того, использовало ли министерство обороны США клещей и других насекомых в качестве биологического оружия. Об этом сообщает CNN.

Запрос на имя генерального инспектора Пентагона предложил отправить представитель штата Нью-Джерси, республиканец Крис Смит. По его словам, он прочел несколько книг и статей, в которых говорилось, что американские военные вкладывали значительные усилия в подобные исследования. Они якобы проводились на секретных объектах в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Палата представителей призвала Пентагон обнародовать данные о том, проводились ли эксперименты с насекомыми в период между 1950 и 1975 годами. «Если это действительно происходило, то каковы были параметры программы? Кто был ее заказчиком?» — приводит телеканал слова Смита. «Были ли за все это время случаи побега зараженных насекомых?» — также спрашивал политик.

Он считает, что предполагаемые эксперименты стали причиной распространения в США болезни Лайма — клещевого бореллиоза. С 2016-го по 2017 год число американцев, заразившихся этим заболеванием, выросло на 17 процентов — до 42 тысяч человек в год. В случае осложнений недуг приводит к артриту и проблемам с нервной и кровеносной системами.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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