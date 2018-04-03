В России активизировались клещи

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей на территории России. С начала года от их укусов пострадали 450 человек, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным службы, среди пострадавших около 220 детей. Отмечается, что данный показатель ниже среднего за последние годы.

При этом пока от укусов насекомых никто не заболел. Самой опасной болезнью, передающейся таким образом, является клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, вызывая осложнения вплоть до инвалидности и смерти. От этой болезни привились около полумиллиона человек, сообщает ведомство.

В Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях уже проведены акарицидные обработки на площади более 215 гектаров.

В больницах открыли пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций.

В июле прошлого года от укуса насекомого погиб житель Новой Москвы. 31-летний мужчина жаловался на сильные головные боли и температуру и через несколько дней умер. Как установили врачи, мужчина скончался от геморрагической лихорадки. Судмедэксперты пришли к выводу, что она была вызвана укусом клеща.

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