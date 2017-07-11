Москвич Умрзак Ташбоев умер от укуса клеща

Житель Новой Москвы погиб от укуса клеща, сообщает паблик Mash. 31-летний Умрзак Ташбоев жаловался на сильные головные боли и температуру и через несколько дней умер.

Как установили врачи, мужчина скончался от геморрагической лихорадки. Судмедэксперты пришли к выводу, что она была вызвана укусом клеща.

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В управлении Роспотребнадзора по Москве отвергли эту информацию, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Смерть 31-летнего Умрзака Ташбоева не связана с укусом клеща. Причины смерти на данный момент устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что смертей от укусов клещей на территории Москвы не зафиксировано.

Как сообщает телеканал «360», в 2017 году в больницы с жалобами на укусы клещей уже обратились более 300 тысяч россиян, при этом почти почти 300 человек оказались инфицированы энцефалитом. Отмечается, что в этом году уровень заболеваемости ниже, чем в 2016 году.

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности и летальному исходу. Переносчиком вируса является зараженный клещ.