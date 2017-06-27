Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, более известный как Веселый молочник, попал в больницу после укуса энцефалитного клеща. Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».

«Друзья, просим прощения, что в этом месяце было мало видео. Этот месяц был очень тяжелым. Джастас попал в больницу с энцефалитом после укуса клеща. На ферме появится после 11 июля. Просим молиться и спасибо вам», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами обратились более девяти тысяч человек. В стационарах края находятся 11 человек с подозрением на клещевой энцефалит.

Фермер американского происхождения Джастас Уолкер получил известность в 2014 году, после того как в интернете было опубликовано его интервью, в котором он утверждал, что после введения санкций у его сыров будет меньше конкурентов, и при этом заразительно смеялся. За Уолкером закрепилось прозвище «Веселый молочник». Позднее он пояснил, что журналисты вырвали его цитату из контекста, а на самом деле он в течение получаса рассуждал о том, что в долгосрочной перспективе санкции повредят российским фермерам.

Американец более 20 лет прожил в Богучанском районе Красноярского края, однако осенью 2016 года он из-за астмы переехал с семьей в поселок Степной Алтайского края.

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности и летальному исходу. Переносчиком вируса является зараженный клещ.