Россиян предупредили о вирусе энцефалита в сыром молоке

Роспотребнадзор призвал жителей районов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, воздержаться от употребления сырого козьего молока. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства, в понедельник, 8 мая.

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко», — сказал собеседник агентства. Для того чтобы избежать заражения, отметил он, молоко необходимо прокипятить.

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В ведомстве добавили, что причиной ранней активизации клещей стало аномальное тепло и активное таяние снега в марте.

По состоянию на 28 апреля в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории России были проведены акарицидные обработки 78 тысяч гектаров земель. В общей сложности планируется провести обработку более 120 тысяч гектаров.

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности и летальному исходу. Переносчиком вируса является зараженный клещ.

В 2015 году число пострадавших от укуса клеща россиян увеличилось на 24,4 процента по сравнению показателями 2014 года. Почти 50 процентов от всех зараженных жителей страны пришлось на Сибирский федеральный округ. Из 2308 случаев заболевания клещевым энцефалитом 379 были зарегистрированы в Красноярском крае — это самый высокий показатель по России.