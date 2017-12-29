Москвичке продали колонию клопов вместе с пихтой

Москвичке в одном их крупных сетевых гипермаркетов продали живую пихту с колонией неизвестных насекомых. Об этом она написала в своем Facebook.

Василиса Шраменко рассказала, что купила пихту в гипермаркете OBI, и уже через день под ней образовалось кладбище насекомых, похожих на клещей. За разъяснениями она обратилась в магазин, однако там отказались заменить дерево на другое и выдали покупательнице спрей-инсектицид, чтобы та самостоятельно обработала пихту.

«Местный агроном заверила нас, что это лесные клопы, и они не опасны ни для людей ни для животных, и что вообще че вы паритесь, у нас есть вся сертификация, елки обрабатывают, сами видите — они же мертвые», — пишет она (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Однако дома выяснилось, что насекомые продолжают ползать по пихте, а спрей на них не действует. Женщина намерена отвезти их на Санэпидемстанцию, чтобы проверить, насколько они опасны, а также вызвать дезинсекторов.

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