Блогер снял освобождение тысячи сверчков в собственной комнате

Автор YouTube-канала Reptiles Uncaged записал на видео момент освобождения тысячи живых сверчков в комнате, наполненной различными рептилиями. На ролик обратили внимание пользователи портала Reddit.

Он демонстрирует коробку, наполненную насекомыми, а затем в течение нескольких минут снимает домашних ящериц и змей в процессе охоты.

Несмотря на зрелищность ролика, юзеры предпочли обсудить, кому принадлежит квартира любителя рептилий. Многие предположили, что она может быть съемной, и принялись выражать соболезнования владельцу жилья. Другие же начали восхищаться конструкцией, которую блогер возвел для комфортного пребывания питомцев в квартире.

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