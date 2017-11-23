Уничтожение огромного осиного гнезда сняли на видео

Видео: Stinger Creations / YouTube

Дезинсектор Джуд Веррет (Jude Verret) снял на видео уничтожение огромного осиного гнезда в американском городе Паттерсон, штат Луизиана. Об этом сообщает Daily Mail.

Гнездо, которое построили шершни, занимало половину небольшого сарая. Веррет разрушил его лопатой, опрыскал ядом, а затем принялся разбирать соты руками. Дезинсектора окружили тысячи насекомых, но специальный костюм, маска и перчатки защитили его от укусов.

В середине видео Веррет продемонстрировал матку, которая пыталась спрятаться в остатках гнезда. В конце он показывает разрушенные соты, выложенные на лужайке перед сараем.

Единственный вид шершней, который встречается в Северной Америке — Vespa crabro или шершень обыкновенный. Длина матки варьируется от 2,5 до 3,5 сантиметра, рабочие особи короче. Они не агрессивны и, как правило, не представляют опасности для человека. В Германии, Австрии и некоторых других странах их истребление запрещено законом.

В октябре сообщалось, что в Японии 87-летняя женщина умерла после того, как была атакована роем гигантских шершней-сузумебачи.