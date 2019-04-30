Десятки тысяч животных погибли в секретных опытах в военной лаборатории

В научно-технической лаборатории военного технопарка Портон-Даун, графство Уилтшир, 48,4 тысячи животных погибли в ходе секретных экспериментов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Опыты проводились под руководством министерства обороны Великобритании на территории правительственной исследовательской базы. С 2010 по 2017 годы на животных тестировали экспериментальные химические и биологические препараты.

Свиней обтягивали материалом для бронежилета и закладывали рядом взрывчатку. Это калечило животных или приводило к их смерти. Предполагалось, что испытания способствовали разработке более универсального пуленепробиваемого жилета.

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Отмечается, что на обезьянах проверяли биологическое оружие, а на морских свинках — нервно-паралитические отравляющие вещества.

По мнению властей, усовершенствованная амуниция необходима для военных, находящихся на службе в таких горячих точках, как Ирак. Министерство обороны утверждает, что проведенные опыты помогли хирургам и врачам спасти жизни многим британским военнослужащим, раненным в бою.

Борцы за права животных считают, что в экспериментах не было необходимости, а количество убитых животных «вызывает тревогу». «Звери страдают и умирают в ходе многочисленных экспериментов, но в данном случае речь идет о более пугающих опытах», — заключил зоозащитник Джессэми Коротога (Jessamy Korotoga).

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