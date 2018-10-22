Две тысячи бегемотов убьют из-за слишком мелкой реки

Замбия намерена истребить более двух тысяч бегемотов, так как популяция животных слишком многочисленна для территории, на которой они проживают. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра туризма страны Чарльза Банду.

Чиновник объяснил, что причиной, по которой власти намерены скорректировать численность животных, стал уровень воды в реке Луангва. Ее уровень невелик для популяции, но переводить бегемотов в более комфортные условия для государства слишком дорого.

«В национальном парке Южная Луангва популяция бегемотов превышает 13 тысяч, но этот район оптимален лишь для пяти тысяч бегемотов», — объяснил Банда.

Власти Замбии не в первый раз выступают с подобными намерениями: план по отстрелу бегемотов был объявлен еще в 2016 году. Тогда британская организация по защите животных Born Free добилась отсрочки уничтожения животных. По словам правозащитников, чиновники не предоставили никаких обоснованных доказательств того, что численность бегемотов действительно угрожает экосистеме.

Представители Born Free напомнили, что отстрел может вызвать противоположный эффект: выборочное убийство может стимулировать размножение особей и увеличение популяции, что создаст «порочный круг смерти и уничтожения».

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