Повальное увлечение «эликсиром молодости» принесло ослам смерть

Рост спроса на популярное средство китайской медицины привел к истреблению ослов в Кыргызстане, где эти животные остаются главным средством транспорта для бедных фермеров. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По данным правительства этой страны, за пять лет поголовье ослов сократилось более чем в два раза: с 77 тысяч в 2012 году до 33 тысяч в конце 2017 года. Животных везут в Китай, где из их шкур изготавливают желатин эцзяо — средство традиционной медицины, которое выдают за эликсир молодости, улучшающий кровообращение, спасающий от выкидышей и замедляющий старение кожи.

Чтобы удовлетворить спрос, нужно четыре миллиона шкур в год. Раньше их закупали в Африке, однако после запрета на продажу животных за рубеж, который ввели в семи африканских странах, производители желатина эцзяо обратили внимание на Среднюю Азию. Всего за семь месяцев 2018 года из Кыргызстана вывезли 17 тысяч ослов.

Помимо легальных торговцев скотом, стране орудуют злоумышленники, которые воруют животных у законных хозяев и сбывают в Китай, выдавая за своих. Многие фермеры стали прятать ослов в глубине сараев, но это не всегда помогает. Воры продолжают уводить их или убивают и снимают шкуру на месте. Правоохранительные органы редко берутся за такие дела из-за низкой суммы ущерба.

«При таком резком снижении популяции ослы в Кыргызстане могут исчезнуть совсем за два или три года», - цитирует «Русская служба Би-би-си» слова представителя благотворительной организации Donkey Charity Алекса Мэйерса.

В 2013 году сообщалось, что в Таиланде полиция задержала на границе почти 200 редких панголинов. Животных везли во Вьетнам и Китай, где из их чешуи делают средства, якобы помогающие от эректильной дисфункции и аллергии.

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