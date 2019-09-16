В одном из крупнейших вирусологических центров в России взорвался баллон с газом

В Новосибирской области в одном из корпусов вирусологического научного центра Роспотребнадзора «Вектор» взорвался газовый баллон, рабочего госпитализировали с ожогами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Во время ремонтных работ в одном из корпусов при подготовке к покрасочным работам произошел хлопок и пожар на площади 30 квадратных метров. Один человек получил ожоги, он госпитализирован. Угроз безопасности нет», — сообщил агентству Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, где расположен центр. Он уточнил, что пожар был локализован.

По словам Красникова, на момент ремонта корпус по назначению не использовался.

Биологически опасных веществ в помещении не было, уточнил информированный источник агентства.

В научном центре «Вектор» хранится одна из самых полных в мире коллекций вирусов, среди которых — лихорадка Эбола, лихорадка Марбурга, SARS, натуральная оспа и другие. Ранее центр являлся закрытым институтом и занимался разработкой вакцин и средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

8 августа произошел взрыв на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников. Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

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