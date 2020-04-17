Россия рассказала об американских разработках смертельных вирусов

В американских биолабораториях за рубежом могут вестись разработки смертельных патогенов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, который транслируется на YouTube-канале Russia Today.
«Нельзя исключать, что в [американских] лабораториях в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, в последнее время Вашингтон активизировал свою биологическую деятельность за рубежом, в том числе на территории бывших республик СССР. В частности, Захарова рассказала об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси.
Ранее стало известно, что разведка США проверит версию о распространении коронавируса, согласно которой он распространился из лаборатории в китайском Ухане.
Версия о том, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где была зафиксирована вспышка COVID-19, была упомянута Fox News. Китай опровергал все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения