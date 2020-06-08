Биолаборатории США обвинили в тестировании опасных вирусов на украинцах

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны биологических лабораториях США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, его партия обратилась с соответствующим вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, потребовав его отчитаться. Глава государства переадресовал запрос премьер-министру Денису Шмыгалю, а тот, в свою очередь, — министерству здравоохранения.

«От Минздрава мы получили два взаимоисключающих ответа. В одном из них министр [здравоохранения Максим Степанов] утверждает, что на Украине, цитирую, "отсутствуют американские биологические лаборатории", а в другом, что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине". Интересно, правда? "Отсутствуют" и "не осуществляют хозяйственную деятельность" — это, как говорят в Одессе, "две большие разницы"», — написал Кузьмин.

Он добавил, что в апреле посольство США в ответ на его депутатское обращение сообщило, что Пентагон в сотрудничестве с украинским правительством «работает над мирным изучением опасных вирусов» на Украине. Кузьмин уверен, что биолаборатории занимаются разведкой и «деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».

26 мая сообщалось, что США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.

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