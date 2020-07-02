Украина усилит солдат в Донбассе противотанковыми Javelin и ударными Bayraktar

Подразделения украинской армии, проходящие ротацию в рамках Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, будут оснащаться американскими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin, также в регионе будет отработано применение турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

По словам Хомчака, тактика применения Javelin отрабатывается солдатами одной из бригад, готовящейся к вхождению в ООС. В дальнейшем каждую из бригад, которые будут направляться в Донбасс, усилят данными ПТРК, поскольку их уже значительно больше в наличии, чем раньше, отметил военачальник.

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«Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применение беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели», — добавил главком ВСУ.

Весной 2018 года Украина получила от США 37 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. При президентстве Владимира Зеленского Киев продолжил переговоры с Вашингтоном о новых поставках этих комплексов: контракты на вторую партию ракет заключены в декабре 2019-го, часть из них поступила на Украину в июне 2020-го.

О боевом применении данного вооружения украинской армией не сообщалось, однако оно неоднократно демонстрировалось публично, в частности на военных парадах.

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