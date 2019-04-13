В Одессу прибыла партия американских бронированных Hummer

В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил министр обороны страны Степан Полторак, пишет «Укринформ».

По его словам, за последнее время уровень военно-технической помощи стране значительно вырос благодаря партнерам, в особенности, США. «В это время в Одессе отгружают боевые бронированные машины Hummer — 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения», — пояснил он.

Полторак добавил, что в общей сложности Вашингтон оказал поддержку Украине на 400 миллионов долларов. В частности, стране были поставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin, средства радиосвязи, артиллерийской разведки и радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, а также беспилотники.

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Несмотря на то, что Украина получает возможность значительно повысить свою боевую способность за счет партнеров, ей необходимо развивать и собственный военно-промышленный комплекс, считает глава оборонного ведомства.

В марте сообщалось, что США рассматривают возможность поставить Украине новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. Представитель Госдепа подчеркнул, что речь может идти о «любом оружии, необходимом Украине для создания современной возможности защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессии против своей территории».

Также стало известно, что Вашингтон рассмотрит поставки Киеву снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил. Уточнялось, что НАТО готова предоставить помощь в восстановлении флота после инцидента в Керченском проливе.

В октябре прошлого года сообщалось о крупной поставке летального американского оружия для помощи ВСУ. В страну ввезли около 3,5 тысячи единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, около 2 миллионов боевых патронов, около 34 тысяч детонирующих устройств, 52 тысячи ракет.

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