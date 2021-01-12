Санду на встрече с Зеленским поприветствовала военных фразой «Слава Украине!»

Новый президент Молдавии Майя Санду во время официального визита в Киев поприветствовала военных фразой «Слава Украине!». Видео опубликовало издание Obozrevatel.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским она осмотрела строй почетного караула на площади у Мариинского дворца.

«Слава Украине!» – заявила Санду, на что военнослужащие ответили: «Героям слава!»

Зеленский назвал визит Санду началом новых отношений Украины и Молдавии. Он отметил, что две страны «объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня», а новый молдавский лидер «не боится называть Крым украинским».

Санду выиграла президентские выборы в середине ноября. Во втором туре она обошла тогдашнего лидера Молдавии Игоря Додона.