Санду решила совершить первый президентский визит на Украину

Избранная президентом Молдавии Майя Санду решила в январе посетить Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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«У меня была встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравление с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021 года», — рассказала Санду.

По ее словам, Молдавия и Украина должны возобновить сотрудничество, в том числе в области европейской интеграции и укрепления безопасности в регионе.

10 декабря Кулеба приехал с официальным визитом в Кишинев. Он заверил, что Украина будет поддерживать позицию Молдавии по урегулированию конфликта в Приднестровье.

В тот же день Конституционный суд Молдавии утвердил итоги президентских выборов, на которых бывший премьер-министр Майя Санду победила действующего главу государства Игоря Додона.