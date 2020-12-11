Санду решила совершить первый президентский визит на Украину

Избранная президентом Молдавии Майя Санду решила в январе посетить Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«У меня была встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравление с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021 года», — рассказала Санду.
По ее словам, Молдавия и Украина должны возобновить сотрудничество, в том числе в области европейской интеграции и укрепления безопасности в регионе.
10 декабря Кулеба приехал с официальным визитом в Кишинев. Он заверил, что Украина будет поддерживать позицию Молдавии по урегулированию конфликта в Приднестровье.
В тот же день Конституционный суд Молдавии утвердил итоги президентских выборов, на которых бывший премьер-министр Майя Санду победила действующего главу государства Игоря Додона.