Украина поддержала позицию Молдавии по вопросу Приднестровья

Украина будет поддерживать позицию Молдавии по урегулированию конфликта в Приднестровье. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время своего официального визита в Кишинев, передает ТАСС.

По словам Кулебы, Киев всегда оказывал поддержку Кишиневу по этому вопросу и намерен продолжать делать это в дальнейшем. Он добавил, что за прошедшие шесть лет контакты между Украиной и Молдавией были фактически прерваны. Теперь же Киев планирует восстановить их в полном объеме.

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«Это первый визит министра иностранных дел Украины в Молдавию с 2014 года. Я уверен, что мы должны приложить все усилия, чтобы подобные перерывы в контактах больше никогда не повторялись», -- сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что республики намерены в ближайшее время провести консультации по вопросам интеграции в ЕС, а также обсудить вопросы развития двухсторонней торговли и совместных инфраструктурные проекты.

Молдавия считает непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) своей территорией. Избранный президент страны Майя Санду также намерена изменить формат урегулирования конфликта и неоднократно выступала за вывод российских миротворцев из спорного региона. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах не принес желаемого результата.