Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья

Россия должна вывести войска из Приднестровья, а также забрать все оружие, охрана которого входит в задачи военных. Об этом заявила избранный президент Молдавии Майя Санду, передает RT в своем Telegram-канале.
Ранее в интервью РБК глава государства пояснила, что потребовала вывести миротворческий российский контингент и заменить его на наблюдательную миссию ОБСЕ. Санду считает, что угрозы возобновления боевых действий в Приднестровье больше нет. Однако склады изъятого вооружения, которые охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), представляют опасность.
Она подчеркнула, что между Москвой и Кишиневом нет никаких договоренностей о размещении оперативной группы и складов. «Даже господин [министр обороны России Сергей] Шойгу в прошлом году говорил, что он согласен — нужно вывезти или утилизировать эти боеприпасы. То есть и в Москве соглашаются, что это проблема», — сказала президент.
Речь идет о предложении Шойгу уничтожить склад изъятого вооружения в Приднестровье, сделанном руководству Молдавии в ходе его визита в августе 2019 года. Спустя несколько месяцев в Кишиневе заявили, что Россия готова оказать помощь в этом вопросе и принять для утилизации 20 тысяч тонн боеприпасов в ближайшее время.
Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.