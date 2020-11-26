Санду вновь высказалась о присутствии российских войск в Приднестровье

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду, избранная на пост президента страны, вновь высказалась о присутствии российских войск в непризнанном Приднестровье. Она заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона. Об этом избранная глава государства сказала в эфире телеканала «Молдова-1», ее слова передает ТАСС.

Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового. «Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. (...) Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова», — отметила она.

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20 ноября Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Политик выступила против ранее предложенной нынешним президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии. По ее словам, формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.

Сам Додон уверен, что решение о выводе российского контингента ошибочно и негативно скажется на Молдавии и лично том политике, который будет его реализовывать.

В настоящее время в Приднестровье расквартированы порядка тысячи российских солдат и офицеров, задействованных в миротворческой миссии и охране военных складов. Там содержится порядка 20 тысяч тонн боеприпасов, вывезенных из европейских стран после вывода оттуда российских войск.