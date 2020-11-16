Кремль прокомментировал итоги президентских выборов в Молдавии

Россия с уважением относится к итогам президентских выборов в Молдавии и рассчитывает наладить взаимовыгодные отношения с новым лидером Майей Санду, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 16 ноября.

По его словам, такие отношения «должны основываться на взаимовыгодной базе, с учетом интересов обеих сторон».

В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. За Майю Санду проголосовали 57,75 процента избирателей, действующий президент Молдавии Игорь Додон заручился поддержкой 42,25 процента избирателей. Он уже поздравил соперницу с победой.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что в случае победы на выборах Майя Санду будет вести более антироссийскую политику. Эксперт полагает, что Санду будет добиваться включения Приднестровья в состав Молдавии.