Додон поздравил Санду с победой на выборах главы Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с предварительной победой на выборах главы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях», — заявил Додон на брифинге.

В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. По предварительным данным, после обработки 100 процентов протоколов с участков Санду набирает 57,75 процента голосов, Додон — 42,25 процента.

Санду уже заявила о своей победе. «Я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — сказала она.

Первый тур президентских выборов прошел 1 ноября. Додон набрал 32 процента голосов, Санду — 36 процентов. Явка составила 42,7 процента (1,2 миллиона человек).