Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Партии действия и солидарности Майю Санду с победой на выборах главы Молдавии. Заявление доступно на странице Зеленского в Twitter.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», — написал Зеленский.

По данным ЦИК Молдавии после обработки 100 процентов протоколов, за Майю Санду проголосовали 57,75 процента избирателей, а за ее соперника, действующего президента Игоря Додона отдали свои голоса 42,25 процента граждан.

Ранее 16 ноября Санду заявила о своей победе. «Я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — сказала она.